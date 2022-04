Iberostar

So sieht die Junior Suite im neuen Iberostar Slavija in Montenegro aus. Es ist das dritte Hotel der Kette in dem Balkanstaat.

Die mallorquinische Hotelkette hat Zuwachs bekommen: Das Iberostar Slavija liegt in Strandnähe und überrascht auch durch nachhaltige Energieversorgung. Das Iberostar Slavija werde zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt, teilte die Kett