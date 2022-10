FVW Medien/HMJ

Kein Zootier: In Manitoba, einer der vier Geheimtipps auf Tour, lassen sich in der "Polar Bear Capital" Churchill Eisbären im Oktober und November direkt von Unterkünften wie der Tundra Lodge aus beobachten.

Zwei Präriestaaten, zwei nördliche Territorien, eine Airline: Dieses kanadische Quintett stellt sich vom 2. bis 4. November in Deutschland vor. Neben Live-Terminen in Frankfurt und Hamburg ist auch eine virtuelle Schulung geplant. Teilnahme kostenfrei, Anmeldung nötig.

Zwei Präriestaaten, zwei nördliche Territorien, eine Airline: Dieses kanadische Quintett stellt sich vom 2. bis 4. November in Deutschland vor. Neben Live-Terminen in Frankfurt und Hamburg ist auch eine virtuelle Schulung geplant. Teilnahme kostenfrei, Anmeldung n&o