Ein Screenshot der Plattform, auf der die virtuellen Counter Days stattfinden. Die Menüleiste links führt zu den unterschiedlichen Bereichen der Messe.

Mehr als 120 Aussteller, dazu 30 Webinare: Täglich melden sich mehr Reiseprofis gratis zu den virtuellen Counter Days an. Doch wie funktioniert der Besuch der Online-Reisemesse? fvw | TravelTalk beantwortet die wichtigsten Fragen.

Nächste Woche ist es so weit – und es kommen täglich weitere Anmeldungen herein: Am Donnerstag und Freitag (11. und 12. Februar) finden die virtuellen Counter Days statt. fvw | TravelTalk ist stolz darauf, der Branche in schwierigen Zeiten Raum für ein großes Treffen zu bieten, um neueste Produktinformationen einzuholen, Hygienevorschriften kennenzulernen und sich untereinander zu vernetzen. Und das alles ist vollständig gratis möglich!Doch wie funktionieren die virtuellen Counter Days eigentlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:Überhaupt nicht! fvw | TravelTalk hat sich für eine sehr intuitiv bedienbare Plattform entschieden, auf der die virtuellen Counter Days stattfinden. Nach einer kurzen Orientierungsphase wird sich jeder problemlos zurechtfinden.Keine falsche Schüchternheit also: Melden Sie sich gern an und werden sie Teil dieses großen Branchentreffens, auf dem es auch reichlich nutzwertige Tipps für Reiseverkäufer gibt. Unter diesem Link registrieren Sie sich. In einem ersten Schritt reichen E-Mail und Passwort. Sie erhalten anschließend eine E-Mail, in der Sie bitte ihre Anmeldung bestätigen.Genau. Falls Sie es nicht schon bei der Registrierung getan haben, vervollständigen Sie im Anschluss auch gern noch das Profil mit Angaben wie dem Benutzernamen. Dieses Profil dient Ihnen während der Messe als Visitenkarte, die Sie bei den Ausstellern oder den Teilnehmern abgeben können.Als Benutzernamen empfehlen wir daher Ihren bürgerlichen Namen. Wir empfehlen außerdem, ein Foto von Ihnen hochzuladen.Voraussichtlich einen Tag vor Messebeginn, spätestens aber am frühen Morgen des ersten Messetages, dem 11. Februar, schalten wir unsere Messeplattform live. Das heißt: Unter der Internet-Adresse fvw.de/counterdays, wo Sie sich auch registriert haben und wo sie derzeit noch den Button "Zur Anmeldung" finden, finden Sie dann den Button "Zur Messe". Klicken Sie darauf – willkommen bei den virtuellen Counter Days!In der Lobby des Messeareals. Hier finden Sie unter anderem den Infopoint von fvw | TravelTalk. Unsere Mitarbeiter stehen für Sie bereit, um Fragen zu beantworten.Ist der Punkt unter dem Foto des entsprechenden Mitarbeiters rot, befindet er/sie sich gerade im Gespräch. Ist er grün, nutzen Sie unten rechts im Bild das Icon für die Chat-Funktion, um mit uns Kontakt aufzunehmen.Das ist eine ganz wichtige Menüleiste, denn mit Ihrer Hilfe gelangen Sie zu den unterschiedlichen Bereichen der Messe. Klicken Sie gern auf alles drauf und machen Sie sich vertraut mit den unterschiedlichen Menüpunkten – Sie können nichts falsch machen.Klicken Sie beispielsweise auf "Aussteller", können Sie alle Aussteller suchen, indem Sie deren Namen im Suchschlitz eingeben."Quick Navi" bietet eine Suchfunktion, ohne dass Sie einen Namen eingeben müssen. Stattdessen öffnet sich ein weiteres Menü, in dem sie die 14 verschiedenen Hallen der Messe angezeigt bekommen. Kilcken Sie auf eine Halle, öffnet sich ein Untermenü, das anzeigt, welcher Aussteller in der entsprechenden Halle ist.Sechs der 14 Hallen sind monothematisch sortiert. Eine komplette eigene Halle haben folgende Destinationen für sich gebucht: Arbeitsgemeinschaft Karibik, Bulgarien, Costa Rica, Slowenien, Spanien, Teneriffa.Unter "Timetable" finden Sie das gesamte Messeprogramm, das heißt die Diskussionsrunden und Webinare.Das ist der Live-Stream. Hier können sie das Rahmenprogramm und die Moderation der Messe verfolgen. Klicken Sie auf "Messe TV", erscheint der Bildschirm groß in der Mitte Ihres Bildschirms.Der ist wichtig, denn über diesen Button lässt sich mit Ausstellern und anderen Messebesuchern chatten. Aber nicht nur das: Mit diesem Button lässt sich auch Video-Telefonie starten und die elektronische Visitenkarte übergeben. Auch von der letzten Funktion sollten Messebesucher reichlich gebrauch machen: Denn am Ende jedes Tages warten Preise auf diejenigen Gäste, die die meisten Visitenkarten verteilt haben.Suchen Sie nach dem Logo eines Ausstellers und klicken Sie darauf. Ist ein Aussteller gerade nicht im Gespräch, können Sie sofort einen Chat beginnen. Ansonsten hinterlassen Sie ihre Kontaktdaten wie E-Mail oder Telefonnummer. Der Aussteller meldet sich dann bei Ihnen, um mit Ihnen zu sprechen oder einen Termin zu vereinbaren.Klicken Sie auf "Timetable". Dort finden sie ja auch alle Webinare. Unter dem jeweiligen Angebot findet sich der Button "Registrieren".Das kann durchaus passieren.Stimmt, dies wird unter dem Menüpunkt "Networking" möglich sein, der ebenfalls teil der besagten Menüleiste sein wird. Als der Screenshot entstand, war diese Funktion aber noch nicht integriert.