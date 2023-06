FTI

FTI erweitert das Mallorca-Programm unter anderem um das Hotel Palmira Paradises in Paguera.

Die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, bekommt bei FTI mehr Gewicht. Der Münchner Reiseveranstalter erweitert sein Hotelangebot auf der Balearen-Insel um eine zweistellige Zahl an Häusern.

Mehr Stadt- und Strandhotels in Palma, mehr All-Inclusive-Häuser für den Familien-Badeurlaub in Küstennähe und zudem ein Plus an A