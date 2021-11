Die neue Arosa Sena wird vom Außendienst bei den Reisebüro-Besuchen besonders in den Vordergrund gestellt.

Reisebüros bekommen jetzt Besuch von Arosa. Der Flussreisen-Anbieter schickt das Außendienst-Team wieder auf Tour. Besonders engagierte Agenturen werden als erstes besucht.

Hintergrund der Reaktivierung des Außendienstes ist laut Arosa die anhaltend starke Nachfrage nach Flussreisen, die auch im stationären Vertrieb der gut 9000 Arosa Partneragenturen zu spüren sei."Der Reisebüro-Vertrieb hat für uns seit jeher einen hohen Stellenwert. Wir möchten an die bisher sehr gute Zusammenarbeit anknüpfen und diese intensivieren. Hierzu werden unsere Sales Manager ab dieser Woche wieder in den Büros vor Ort präsent sein und mit den Kollegen in den persönlichen Austausch über das neue touristische Geschäftsjahr kommen", sagt Vertriebschef Marius Griego. Unter anderem gehe es darum, die Vertriebsmaßnahmen für das neue Schiff Arosa Sena individuell abzustimmen.Als erstes würden die Arosa Platinpartner besucht, die aufgrund ihres starken Engagements vom Außendienst mit dem höchsten Vertriebspartner-Status ausgezeichnet werden.Bereits im Juli konnte Arosa nach eigenen Angaben durch die positiven Entwicklungen und die starke Nachfrage die Kurzarbeit für alle Mitarbeitenden der Rostocker Zentrale beenden. Im Zuge dessen habe man auch die Vertriebsmaßnahmen und den zunächst virtuellen Kontakt mit den Partnern wieder verstärkt aufgenommen. "Für uns ist jedoch der persönliche Kontakt mit den Reisebüro-Kollegen durch einen festen regionalen Ansprechpartner ein elementarer Bestandteil des Erfolgs und eine ideale Plattform, um die starke Marke bei den gemeinsamen Gästen zu präsentieren", sagt Griego. "Gleichzeitig möchten wir uns auch bei den Reisebüro-Partnern für die engagierte Zusammenarbeit in den letzten Monaten bedanken – es war für uns alle eine herausfordernde Zeit."Der Außendienst von Arosa besteht derzeit aus sechs Mitarbeitenden, die in Deutschland, Österreich und Luxemburg unterwegs sind.