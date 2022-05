Auch über das neue Schiff Arosa Sena informiert die Reederei in ihrer Online-Schulungsreihe.

Neue Informationen für Reisebüros: Der Flussanbieter Arosa hat seine interaktive Schulungsreihe erweitert. Teilnehmern winken schöne Gewinne.

Alle Expedienten haben die Möglichkeit auf insgesamt sechs verschiedenen Etappen der Online-Schulung ihr Wissen rund um Arosa aufzufrischen. Wichtige Themen sind dabei auch die Firmengeschichte sowie die Zukunftsstrategie des Unternehmens – das Unternehmen wird dieses Jahr 20 Jahre alt.Etwa alle acht Wochen dürfen sich die Teilnehmenden auf eine neue Wissenseinheit freuen, welche unter www.kurs.a-rosa.de kostenfrei zur Verfügung steht.Die interaktive Entdeckungsreise führt die Expedienten durch die vergangenen zwei Jahrzehnte des Unternehmens und macht in jeder Wissensetappe in einem anderen der fünf Fahrtgebiete Station. In der ersten E-Learning-Einheit, die bereits online abrufbar ist, findet eine Reise in die Entstehungsgeschichte des Unternehmens statt, das Fahrtgebiet Donau wird ausführlich vorgestellt und die neuen Verkaufshilfen für 2022/2023 werden thematisiert.



Dabei gibt es Preise zu gewinnen: Am Ende jeder Etappe wird unter allen erfolgreichen Teilnehmern eine Kurz-Kreuzfahrt über vier Nächte verlost. Expedienten, die alle Etappen erfolgreich bestanden haben, werden zum Ende des Jahres als "Arosa-Experten 2022" ausgezeichnet und haben die Chance, eine Sieben-Nächte-Reise "Rhein Erlebnis Amsterdam & Rotterdam" an Bord der neuen Arosa Sena zu gewinnen.

Neben der interaktiven Online-Schulung stehen den Expedienten weitere verkaufsunterstützende Materialen wie beispielsweise die Counterinfo und die Schiffsinformation zur Arosa Sena zur Verfügung.



Im Mai erscheint zudem der neue Katalog "Erlebnisreisen 2023" in der Print-Version und ergänzt die bereits veröffentlichte Buchungsvorschau. Alle Materialien können wie gewohnt über Infox bestellt werden.