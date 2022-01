Der Hamburger Flughafen freut sich über mehr Abflüge von TUI-Gästen.

TUI stockt für den Sommer die Flugkapazitäten ab Hamburg auf. TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert rechnet mit einem "Reisesommer, in dem Normalität einkehrt".

Mit mehr als 60.000 zusätzlichen Flugsitzen ab Hamburg wolle TUI noch mehr Möglichkeiten bieten, vom Norden aus in die Ferien zu starten, erläuterter Baumert in einer Mitteilung von Dienstag.Durchgeführt werden die neuen Vollcharter-Verbindungen an den Wochenenden vom 21. Mai bis 30. Oktober 2022 nach Heraklion, Kos und Fuerteventura von Eurowings. Auch im Wochenverlauf werden die Kapazitäten auf bestehenden Verbindungen zu diesen Urlaubszielen aufgestockt – Rhodos und Gran Canaria sogar noch ergänzt.Hintergrund sei, dass die Buchungen für den Sommer anziehen, sagte Baumert. Ziele wie die Kanaren, Balearen und Griechenland zeigten aktuell hohe Vorausbuchungen. "Wir sind optimistisch, dass sich der Tourismus diesen Sommer nahezu auf das Niveau von 2019 einpendeln kann. Wir werden einen Reisesommer erleben, in dem Normalität einkehrt." Anders als im vergangenen Sommer seien dieses Jahr wieder fast alle Flugziele bereisbar.