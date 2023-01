Warteschlange Security Hamburg Airport September 2022.

Im Sommer 2022 hatten Reisebüros und Endkunden mit dem Chaos an Deutschlands Airports zu kämpfen. Nun warnt der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) davor, dass sich ein ähnliches Szenario in den kommenden Ferienzeiten ereignen könnte.

Der VUSR warnt Airlines und Airports davor, "leichtfertig" auf ein erneutes Flug-Chaos in den kommenden Ferienzeiten zuzusteuern. Eine nachhaltige Lösung der Probleme sei nicht erfolgt, während gleichzeitig die Nachfrage in den Reisebüros sehr hoch sei. Es drohe ein weiteres Jahr voller Enttäuschungen aus Sicht der Kunden.Erste Informationen kämen im Vertrieb bereits an, dass Flüge buchbar seien, die offenbar nie abheben werden. Das führe zu Verdruss bei Kunden und in den Reisebüros."Es ist paradox: Die Nachfrage ist riesig und wir freuen uns alle, dass die Menschen trotz diverser Krisen und finanzieller Sorgen verreisen wollen und gleichzeitig sehen wir doch schwarze Wolken am Horizont, die uns sagen, dass Airlines und Flughäfen vielfach ihre Hausaufgaben aus dem Krisenjahr 2022 nicht gemacht haben und keines der großen Probleme wirklich gelöst ist. Damit drohen im schlimmsten Fall wieder Ausfälle von Flügen, die wir jetzt schön am Counter verkaufen und auch Chaos an den Flughäfen ist bei großem Andrang wieder nicht auszuschließen", so VUSR-Chefin Marija Linnhoff.Sie wirft folgende Fragen auf: "Welche Vorbereitungen hat die 2022 eingesetzte Taskforce getroffen, wie haben sich Airlines, Flughäfen und die Bundespolizei auf die kommenden Ferien vorbereitet und wie ist die Prognose der Airlines bezüglich Flugstreichungen im vor uns liegenden Reisejahr? Wie ist der Stand des Personalaufbaus im Abfertigungsbereich der Airports und haben die Airlines die Servicekette im Griff?"Da die Kunden im Reiseverkauf Verlässlichkeit und Planbarkeit erwarten, sei es wichtig, dass diese Fragen beantwortet werden, um eine erneute Enttäuschung zu unterbinden.