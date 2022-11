Aldiana

Der Reiseveranstalter feiert sein 50-Jahr-Jubiläum.

Im kommenden Jahr erweitert Aldiana das Angebot um ein neues Resort in Side. Darüber hinaus findet in allen Clubs wöchentlich ein Aldiana-Feiertag statt, womit der Veranstalter sein 50-Jahr-Jubiläum feiern will.

