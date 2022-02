Laut Amadeus gab es technische Probleme bei Lastschriften.

Bei Amadeus ist es zu einem technischen Fehler bei Lastschriften gekommen. In einem Rundschreiben ruft das Unternehmen zum "umgehenden Handeln" auf.

Am 31. Januar sei es zu einem "technischen Fehler bei der Ausführung der Lastschriften zum Ausgleich der Amadeus Germany Rechnungen für die Monate Oktober bis Januar gekommen", teilt das Unternehmen in einem Schreiben an Kunden mit. Dies könnte dazu geführt haben, "dass der ausstehende Betrag fälschlicherweise mehrfach Ihrem Konto belastet wurde". Überschrieben ist die Nachricht mit den Satz "Umgehendes Handeln Ihrerseits erforderlich". Das Schreiben liegt fvw|TravelTalk vor.Darin fordert Amadeus die Kunden dazu auf, "Ihr Konto zu überprüfen und für jede einzelne fehlerhafte Abbuchung umgehend eine Rücklastschrift bei Ihrer Bank zu veranlassen".Auf Anfrage teilt Amadeus hierzu mit: Der technische Fehler betreffe bestimmte Lastschriften zu Rechnungen von Amadeus Germany und Amadeus Benelux. "Wir arbeiten mit unserem Bankpartner und unseren Kunden zusammen, um diese Situation so schnell wie möglich zu beheben."

Amadeus bedauere die Unannehmlichkeiten, die diese Situation für Kunden mit sich gebracht hat. "Wir arbeiten eng mit unseren Amadeus-Teams und externen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt."