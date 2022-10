Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen in Perth zu Workshops zusammen.

Im Rahmen eines Fam Trips haben Expis die einmalige Möglichkeit, sich Verkaufsargumente in West-Australien anzueignen. Die FTI Group bietet exklusive Touren ins australische Outback und in verschiedene Städte an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Der Beitrag für Flug, Unterkunft im halben Doppelzimmer und Verpflegung beläuft sich auf 899 Euro.

Die FTI Group veranstaltet zwischen dem 5. und 22. Februar 2023 einen Fam Trip nach Australien. 60 Expedientinnen und Expedienten sollen auf verschiedenen Touren von jeweils sechs Tagen im Rahmen des FTI-Destination Pro West-Australien und Tasmanien entdecken.Vier Touren führen durch Westaustralien, während eine weitere Tour in Tasmanien stattfinden soll. Alle Teilnehmer treffen vom 12. bis 15. Februar 2023 in Perth aufeinander. In Perth finden Workshops und der persönliche Austausch statt, um das Reiseverkäufer-Wissen über die Top-Destination zu vertiefen. Richard Reindl, Director Sales & Marketing der FTI Group: "Unser Ziel ist, dass unsere Partner die Region individuell erleben und dabei zahlreiche Verkaufsargumente sammeln können."Expis, die ihren Fam Trip am 5. Februar 2023 starten wollen, können aus drei Touren auswählen, während Expis, die am 11. Februar 2023 starten wollen, aus zwei Touren eine Auswahl treffen können.Die Flüge finden mit Singapore Airlines je nach ausgewählter Tour ab München, Frankfurt oder Zürich statt. Die Teilnahme am Fam Trip ist an gewisse Bedingungen geknüpft: Es muss ein FTI-Group-Mindestumsatz im Geschäftsjahr 2020/21 oder 2021/22 von 250.000 Euro und ein Mindestalter von 21 Jahren nachgewiesen werden.Darüber hinaus muss von den Teilnehmern bis Ende Oktober 2022 die FTI Academy Schulung "Western Australia" absolviert und eine der Posting-Vorlagen vom Bundesstaat auf den Social-Media-Kanälen platziert werden.