Color Line startet wieder durch. Für den Sommer meldet das Fährunternehmen eine teilweise sehr gute Buchungslage.

Bis Ende Februar fahren vier Schiffe mehr für den norwegischen Fähranbieter. Dann ist wieder die komplette Color-Line-Fährflotte im Einsatz.

Möglich machen den Neustart die Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen durch die norwegische Regierung, teilte das Unternehmen mit. Dabei fährt Color Line den Betrieb mit vier Schiffen schrittweise wieder hoch:

Die Color Magic fährt vom 12. Februar an wieder auf der Strecke Oslo–Kiel, während der Dienst der Color Fantasy auf derselben Strecke am 25. Februar wieder aufgenommen wird.



Die Color Hybrid wird den Betrieb auf der Strecke Sandefjord–Strømstad am 9. Februar wieder aufnehmen, gefolgt von der geplanten Wiederaufnahme des Betriebs von Color Viking auf derselben Strecke am 28. Februar.



Man registriere ein starkes Interesse deutscher Sommertouristen an den Überfahrten, teilte Color Line mit. Zudem erwarte man, dass weitere Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen in Norwegen und den Zielländern des Unternehmens zu einer Belebung der Nachfrage auch seitens der norwegischen Kunden beitragen werden.

In einem normalen Jahr befördert Color Line auf ihren vier ganzjährigen Routen und sieben Schiffen etwa vier Millionen Passagiere zwischen Norwegen und Häfen in Dänemark, Schweden und Deutschland. Der Buchungstrend für 2022 liege derzeit auf und zum Teil sogar über dem Niveau von 2019, so Color Line.



Die Schiffe Superspeed 1 und Superspeed 2 von Color Line fahren derzeit wie gewohnt zwischen Kristiansand und Larvik und Hirtshals.