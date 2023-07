FVW Medien/RIM

FTI hat nicht nur eine nachhaltig konzipierte Firmenzentrale. Der Veranstalter macht jetzt auch für Mallorca-Reisende einen "nachhaltigeren" Flugtarif buchbar.

Eurowings will das Fliegen für Veranstalter-Kunden "grüner" machen und hat eine Leisure Value Fare mit FTI entwickelt, die Urlaubsflüge mit nachhaltigem Sustainable Aviation Fuel im Tank garantiert. FTI bietet die Fare Reisebüro-Kunden auf Mallorca-Touren an. So ist sie buchbar.

FTI nimmt bei der von Eurowings eingeführten Leisure Value Fare eine Vorreiterrolle ein. Gemeinsam bieten sie Veranstalter-Kunden "grünere"