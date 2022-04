Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die nächsten Counter Days Live finden in Kürze im Aldianaclub Salzkammergut statt.

fvw|TravelTalk verlost kurzfristig fünf Freiplätze für die Counter Days live im Aldianaclub Salzkammergut in Österreich. Um zu gewinnen, muss nur eine E-Mail verschickt werden.