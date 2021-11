Teneriffa zählt zu den Zielen der neuen Reisen für Singles und Alleinreisende.

Der Veranstalter verzeichnet eine wachsende Nachfrage für Single-Reisen. Für diese Zielgruppe schnürt er nun spezielle Wanderpakete.

"Wanderfans sucht Partner" heißen neue jeweils achttägige Aktivreisen, die sich ausschließlich an Singles und Alleinreisende richten. Paare sind nicht zugelassen. Es gibt Einzelzimmer für jeden Teilnehmer ohne Zuschlag. Ziele sind unter anderem die Kanaren und Norwegen.

Die Tour auf Teneriffa führt in den Norden der Insel, vorbei an der vulkanischen Küste zum Gala-Gipfel im Teno-Gebirge und durch das Orotavatal. Auf leichten Routen geht es zur Vulkanwelt rund um den Teide. Ausgangsort ist das Hotel Luz del Mar in dem kleinen Ort Los Silos. Die Reisezeiträume: Januar und April bis Dezember. Preise: ab 1485 Euro.

Auf Lanzarote erkundet die Wandergruppe menschenleere Landschaften und das Weinbaugebiet La Geria. Es geht außerdem zu den Salinen von Los Cocoteros, Manriques Kaktusgarten und zur Caldera Blanca. Reisezeitraum Januar bis März und September bis Dezember. Preise: ab 1378 Euro.

Auf Fuerteventura sind im Februar Wanderungen unter anderem durch den Barranco de Esquinzo und das fruchtbare Hochtal von Vallebrón sowie zur Bauernsiedlung Vega de Río Palmas oder auf den Montaña Roja geplant. Reisezeitraum: Februar bis April und Oktober bis November. Preise: ab 1425 Euro.

Ab Ende Januar geht es ins norwegische Geilo. Dort stehen Schneeschuhwandern, Tretschlitten- oder Hundeschlittenfahren, Fatbiking und Skilanglauf auf dem Programm. Reisezeitraum: Januar bis März. Preise: ab 2498 Euro.



Die Mindestteilnehmerzahl beträgt jeweils 8 Personen (Norwegen 10), maximal sind je 18 Gäste geplant.



Wikinger zählt mehr als 60 Prozent Alleinreisende unter seinen Gästen.



