Entspannung im Kloster bietet SKR Reisen.

Das Angebot von SKR Reisen stellt den Erholungsaspekt in den Vordergrund. Nun erweitert der Reiseveranstalter das Programm.

SKR Reisen hat sein Deutschland-Portfolio um vier neue Kloster-Reisen erweitert. Zwei Reisen ("Kloster Vinnenberg: Seminarurlaub" und "Bildungsforum Kloster Untermarchtal: Seminarurlaub") sind speziell auf Kloster-Urlaub ausgerichtet, während die anderen beiden Kultur- beziehungsweise Wanderreisen um Übernachtungen im Kloster ergänzt werden. Je nach Kloster variiert die Gästezahl zwischen vier und 20 Gästen.

Der Fokus des Angebots des deutschen Marktführers für Kloster-Reisen liegt dabei auf dem Erholungsaspekt.

"Unsere Kloster-Urlaube bieten den Teilnehmenden Erholung pur. Wer jedoch seinen Fokus tagsüber eher auf Kultur und Aktivität legen möchte und nur am Nachmittag die Ruhe des Klosters sucht, hat nun zwei weitere Reisen als perfekte Kombination", sagt Christoph Albrecht, Geschäftsführer bei SKR Reisen.

Das Angebot erstreckt sich auch auf Destinationen im Ausland. "Kloster-Ferien nach Italien, wie beispielsweise nach Südtirol ermöglichen es Ihnen, über die bekannte Seiser Alm zu spazieren, die mittelalterliche Bischofsstadt Brixen kennenzulernen und bei Wanderungen in die fantastische Welt der Dolomiten einzutauchen. Sollten Sie an Kloster-Ferien nach Griechenland oder auf einer der griechischen Inseln Interesse finden, dann könnten Sie ganztägig Sonnenschein genießen, im klaren Wasser des Mittelmeers baden und sich an den größtenteils gut erhaltenen Fragmenten einer großartigen antiken Kultur erfreuen", teilt der Reiseveranstalter auf seiner Website mit.