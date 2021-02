Für viele Touristiker ist der Impfstoff der Schlüssel, um den Neustart anzukurbeln.

Zwar verlaufen die Impfungen in Deutschland vergleichsweise schleppend. Doch andere Länder haben bereits jetzt Einreiseerleichterungen für Geimpfte verkündet. Informationen dazu hat A3M daher unter der Kategorie Impfungen aufgenommen.

Einige Staaten haben bereits vorgelegt und signalisiert, die Einreise für Geimpfte zu erleichtern. Was genau das heißt – ob beispielsweise die Test- und Quarantänepflicht entfällt – stellt das Tübinger Unternehmen A3M im Destination Manager dar und hat diesen dafür um die Kategorie "Impfungen" erweitert. Dort werden die unterschiedlichen Vorgaben und Regelungen im Labyrinth der sich verändernden Maßnahmen dargelegt.



Je nach Reiseziel unterschiedliche Regelungen

Auch Art des Impfstoffs kann Rolle spielen

Die Vorgaben unterscheiden sich von Land zu Land. Wer beispielsweise auf die Seychellen fliegen möchte und vor mindestens zwei Wochen die zweite Impfdosis erhalten hat, muss dort im Urlaub nicht mehr in die mehrtägige Quarantäne gehen. Nicht umgehen lässt sich in dem Inselstaat jedoch der bereits bei der Einreise vorzulegende negative PCR-Test. Ganz anders sieht es etwa im EU-Mitgliedsstaat Rumänien aus: Wer mindestens zehn Tage vor der Einreise die zweite Dosis erhalten hat und dies anhand einer Impfbescheinigung nachweisen kann, muss weder ein negatives Testergebnis mitbringen noch eine Quarantäne antreten.Nach und nach führen einzelne Länder Regeln rund um die Covid-19-Impfung ein. Dabei bleiben viele Fragezeichen: Welche Vorschriften lassen sich mit einer Impfung umgehen, welche müssen weiterhin eingehalten werden? Wird es in einigen Ländern gar eine Impfpflicht geben? Was vor allem Familien interessiert: Bis zu welchem Alter sind Kinder von den jeweiligen Regeln ausgenommen? Und sogar die Frage, welcher Impfstoff ab wann zu welchen Erleichterungen führt, ist laut A3M alles andere als abwegig.In Slowenien können Reisende auf die zehntägige Quarantäne und auf einen Test etwa verzichten, wenn sie die zweite Dosis des Biontech-Impfstoffs vor sieben Tagen oder früher erhalten haben. Personen, die mit Moderna oder Astrazeneca geimpft wurden, kommen erst nach Ablauf von zwei bis drei Wochen in den Genuss dieser Freiheit.

Mit dem Destination-Manager hat A3M gleich zu Beginn der Corona-Pandemie ein Tool als Orientierung für Reisende auf den Markt gebracht.