Millionen Aufrufe und 10.000 Follower: Schauinsland auf der Kurzvideo-Plattform TikTok.

Seit Herbst ist der Veranstalter auf TikTok mit Kurzvideos vertreten und schafft bereits rund drei Millionen Aufrufe – mit ganz alltäglichen Reisethemen.

Warum ist der deutsche Reisepass so wertvoll? Worauf müssen Urlauber beim Geldabheben im Ausland achten? Und welche Souvenirs sollte man aus dem Urlaub auf gar keinen Fall mitbringen?



Um solche Themen und Informationen dreht sich der TikTok-Account von Schauinsland-Reisen – und erzielt damit eine Riesenreichweite. Noch nie habe SLR in den sozialen Medien so schnell so viele User erreicht wie mit den Videos bei TikTok, teilt das Unternehmen mit.

"Mit unseren Info-Videos erreichen wir schon jetzt fast 10.000 Follower und verzeichnen bald drei Millionen Videoaufrufe", sagt Hendrik Jelen, Social-Media-Manager bei Schauinsland.



Die Info-Clips richteten sich an alle, die am Thema Reisen interessiert seien, ergänzt Content-Creator Johann Wurz. Die Videos seien "eben nicht nur kreativ, sondern vor allem informativ, deshalb kommen sie nicht nur bei jungen Usern gut an."Jetzt plant das Reiseunternehmen künftig gezielt in Kampagnen zu investieren, um ein noch größeres Publikum bei TikTok zu erreichen.

Neben Johann Wurz und Hendrik Jelen gehört auch Christian Stieben zum Social-Media-Team. Die Videos werden in Eigenregie gedreht. Schauinsland nutzt dafür ein eigenes Produktionsstudio.



Das Social-Media-Team betreut auch den Facebook- und den Instagram-Account des Unternehmens. Dort werden die User in kleinen Videos durch die Hotels geführt und bekommen Infos zu Reise-Angeboten und neuen Urlaubszielen.



