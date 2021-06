Getty Images

Der Spezialist für erdgebundenes Reisen Traveleague will mittelfristig in allen für Reisebüros relevanten Such- und Buchungssystemen präsent sein.

Auch nach dem 1. Juli 2021 bietet Traveleague bis auf Weiteres ein Kulanzstorno an. Kunden können damit weiterhin bis zu 30 Tage vor ihrer Re