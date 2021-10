Wer Vollverpflegung möchte, kann für das Pep unter anderem das Sheraton Miramar Resort in El Gouna buchen.

Für die Urlaubsstädte El Gouna und Taba Heights bietet FTI Reisebüros besondere Angebote. Zu bestimmten Zeiten sind die Flüge, Rail & Fly und Transfer kostenfrei im Pep enthalten.

Die Angebote für die beiden Urlaubsstädte in Ägypten gelten für den Reiszeitraum 1. November 2021 bis 28. Februar 2022. Die Flüge nach Hurghada oder Sharm El Sheikh inklusive Rail & Fly sowie Transfer in das ausgewählte Hotel des Urlaubsorts sind je nach Verkehrstag und Airport kostenfrei dabei.

El Gouna

Mehr dazu

In El Gouna können die Expedienten in einem von fünf Hotels mit unterschiedlichen Komfort- und Verpflegungsoptionen einchecken. Am günstigsten kommen Gäste dabei beim Marina Roulette in einem der Boutique-Hotels direkt am Yachthafen unter, wobei Frühstück im Einstiegspreis von 279 Euro inbegriffen ist.Eine mitreisende Begleitperson zahlt im Doppelzimmer ab 399 Euro. Bis auf das Adults-Only-Haus Cook's Club sind in allen zur Auswahl stehenden Hotels auch Kinder willkommen. Der Preis ist dabei auf 199 Euro pro Kind festgesetzt. Expis, die allein reisen, erhalten bei dem Pep eine Single-Rate ab 449 Euro.Wer bei seinem Badeurlaub in El Gouna auf Vollverpflegung nicht verzichten möchte, hat die Möglichkeit, seine Auszeit im Sheraton Miramar Resort oder im Ancient Sands zu genießen. Wahlweise ist auch das FTI-eigene Labranda Club Paradisio möglich, das direkt an eigener Badebucht mit der renommierten Wassersportstation Osmosis liegt und Verwöhnurlaub für Aktive und Erholungssuchende bietet.Eine El-Gouna-City-Tour sowie die Möglichkeit einer Teilnahme am El-Gouna-Halbmarathon mit verschiedenen Streckenoptionen am 5. November 2021 sind im Reisepreis inbegriffen.Um in die nur rund vier Flugstunden entfernte Lagunenstadt am Roten Meer zu gelangen, können Expedienten auf mehrmals wöchentliche Verbindungen nach Hurghada ab den Airports Düsseldorf, Leipzig, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin und Hamburg inklusive Transfer zum Wunschhotel zurückgreifen.

Taba Heights

Ab 329 Euro können Reiseexperten ihre Auszeit auch im Ferienort Taba Heights im Norden Ägyptens verbringen. Dabei fliegen sie an einem Dienstag ab Düsseldorf oder Leipzig nach Sharm El Sheikh und werden dann mit dem kostenfreien Transfer ins rund zweieinhalb Fahrstunden entfernte Luxushotel Strand Beach & Golf Resort gebracht.Im Aufenthalt mit sieben Nächten ist All-Inclusive-Verpflegung dabei. Die Begleitperson im Doppelzimmer zahlt 469 Euro. Zusätzliche Ausflüge wie etwa zum Mosesberg oder in die Felsenstadt Petra mit 15 Prozent Rabatt sind hinzubuchbar.

Weitere Informationen und die genauen Konditionen zu diesem Pep finden Interessenten auf der FTI-Group-Service-Seite unter www.ftigroup-service.de/aegypten-pep. Die Angebote gelten ab sofort und nach Verfügbarkeit. Teilnahmeberechtigt sind alle fest angestellten Reisebüro-Mitarbeiter von Mittlern mit gültigem Agenturvertrag und eigener Orange-Experts-Club-Nummer sowie einem FTI-Mindestumsatz von 15.000 Euro.