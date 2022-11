Neue Plattform für den Dialog zwischen Gebeco und den Reisebüros: Gotje Hansen stellt "Mein Gebeco Agenturlogin" am 22. November auf dem Counter Place vor.

"Mein Gebeco Agenturlogin" – so heißt das Tool, mit dem Gebeco die Kommunikation mit Reisebüros optimieren will. Beim dritten Digital Talk am 22. November stellt der Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen die Plattform vor. Jetzt anmelden!

Wie profitieren Reisebüros vom neuem Tool?

Digital Talk Gebeco mit Geschäftsführer Michael Knapp

Über eine innovative Web-basierte Kommunikationsplattform will Gebeco mit Reisebüros auf Augenhöhe zusammenarbeiten. "Ziel ist es, unseren Partnern ein effizientes Tool zu bieten, das einen maximalen wechselseitigen Nutzen zur Kundenbindung sowie Mehrwerte durch das Teilen von Informationen garantiert", sagt Geschäftsführer Michael Knapp über "Mein Gebeco Agenturlogin".Doch was heißt das überhaupt konkret? Wie will der Studien- und Erlebnisreisespezialist sein klares Bekenntnis zum Agenturvertrieb mit dem neuen Tool untermauern? Und was haben Reisebüros konkret davon? Antworten gibt der Digital Talk am Jetzt anmelden im Timetable auf dem Counter Place!Gotje Hansen, Supervisor Vertrieb bei Gebeco, stellt "Mein Gebeco Agenturlogin" im Gespräch mit FVW-Medien-Redakteur Holger M. Jacobs vor und beantwortet dazu Fragen der Zuschauenden. Transparenz, Aktualität von Informationen und Fairness im gegenseitigen Vertrauen sind für Gebeco oberste Maxime im Umgang mit Reisebüros – wie das in der Praxis aussieht und wie Reisebüros profitieren, erläutert Hansen im Digital Talk."Mein Gebeco Agenturlogin" ist damit bereits die dritte Folge in der Digital-Talk-Serie mit Gebeco. Zum Auftakt stellte Gebeco-Chef Michael Knapp Ende September die Gebeco-Philosophie vor. Einen Monat später gestattete Produktmanager Peter Eschweiler einen Blick hinter die Kulissen und offenbarte das Erfolgsgeheimnis der Gebeco-Reiseleiter.Sie haben die ersten Digital Talks mit Gebeco verpasst? Kein Problem, das Gespräch mit Michael Knapp können Sie sich hier noch einmal anschauen. Warum dann überhaupt live dabei sein? Ganz klar: Anders als bei einer Aufzeichnung haben Sie live die Chance, direkt Fragen zu stellen und damit Einfluss auf den Talk zu nehmen – interaktiver geht's nicht! Deshalb für den 22. November jetzt noch kostenlos anmelden