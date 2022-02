Phantastische Landschaften, hier der Elephant Rock bei Al Ula.

Saudi-Arabien drängt in den Tourismus. Die Region Al Ula startet nun eine Online-Schulung für Expedientinnen und Expedienten, um die Destination auch am Counter bekannter zu machen.

Die Royal Commission for Al Ula (RCU) bietet speziell für Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Online-Schulung in deutscher Sprache an. Fünf Module beleuchten die wichtigsten Attraktionen, Tourenoptionen und Outdoor-Erlebnisse der Region im Nordwesten des Königreichs Saudi-Arabien.Nach der Anmeldung auf alulaspecialist.com erhalten Interessierte Zugang zu den einzelnen Bereichen der Plattform. Die erste Kachel eröffnet dabei den Zugang zu den fünf Modulen des Online-Trainings.Nach einer allgemeinen Einführung mit dem Basiswissen über die Destination beleuchten weitere Sektionen die Weltkulturerbestätte Hegra, die antike Stadt Dadan in Kombination mit der Open-Air-Bibliothek Jabal Ikmah sowie die Altstadt von Al Ula mit der angrenzenden Oase. Eine letzte Lektion dreht sich um die vielfältigen Aktivitäten und Abenteuermöglichkeiten in der freien Natur.Am Ende wartet pro Modul ein kurzer Multiple-Choice Fragebogen, der bei Bedarf unbegrenzt wiederholt werden kann. Auch zeitlich gibt es keine Beschränkung: Einzelne Fortschritte werden individuell gespeichert und können nach erneutem Login immer wieder aufgenommen werden.Wer alle fünf Wissens-Checks bis Ende Mai 2022 bestanden hat, erhält das Zertifikat "AlUla-Spezialist". Unter allen erfolgreichen Absolventen der Schulung werden nach dem Stichtag 31. Mai 2022 insgesamt 30 Wertgutscheine in Höhe von 50 und 100 Euro verlost.Auch für die Zukunft lohnt sich nach Angaben der Destination eine Teilnahme: Al-Ula-Spezialisten erhalten bevorzugt Einladungen zu Veranstaltungen und Events der Royal Commission for AlUla in Deutschland, Österreich und der Schweiz.