DER Touristik

Um die Qualität der Auskünfte von den Mitarbeitern der externen Dienstleister im In- und Ausland zu verbessern, führe DER Touristik regelmäßige Qualitätskontrollen durch und schule, wo nötig, sagt Nils Casmir.

Reisebüros haben in den vergangenen Wochen und Monaten die Qualität der Auskünfte von Mitarbeiter in Callcentern von DER Touristik immer wieder bemängelt. Was DER Touristik unternimmt, um Abhilfe zu schaffen.

