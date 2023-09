Costa Kreuzfahrten

Neapel: Die Wandbilder von Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, zwei 1992 ermordete italienische Antimafia-Richter.

Jeden Donnerstag haben Gäste, die an Bord der Costa Smeralda in Palermo ankommen, die Möglichkeit, an der "Palermo No Mafia Tour" teilzunehmen. Die Tour kann vor Beginn der Kreuzfahrt gebucht werden.

Der dreistündige Rundgang soll dazu dienen, den Reisenden die symbolischen Orte der bürgerlichen Anti-Mafia-Bewegung näher zu bringen.