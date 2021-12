Rechnen, rechnen: Das gilt es auch bei der Überbrückungshilfe IV. Sie bringt einige Veränderungen mit sich.

Die Überbrückungshilfe IV kommt – sie wird voraussichtlich einige maßgebliche Änderungen mitbringen. Zu einem kostenlosen Webinar zum Thema lädt die Unternehmensberatung Hein & Kollegen ein.

Die ersten Infos und das entsprechende Term Sheet zur neuen Überbrückungshilfe IV wurden bereits durch das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht. "Voraussichtlich wird es einige maßgebliche Änderungen für betroffene Reisebüros geben, die große finanzielle Auswirkungen haben können", sagt Martin Hein von Hein & Kollegen, selbst Inhaber einer Reisebürokette in Berlin und Brandenburg.

Mehr dazu

Mehr dazu Corona-Krise Erste Details zur Überbrückungshilfe IV stehen

Die Unternehmensberatung hat deshalb die wichtigsten Tipps zu den neuen Überbrückungshilfen zusammengefasst. Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, um 9 Uhr, informieren die Experten alle Reisebüros in einem kostenlosen Kurz-Webinar darüber, was Reisebüros noch vor dem Jahreswechsel tun sollten, um Geld zu sparen. Die Teilnehmer-Anzahl ist limitiert. Eine Anmeldung ist hier möglich.