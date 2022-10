Spektakulär: Die jordanische Felsenstadt Petra. FTI hat auch Besuche der vorchristlichen Nabatäer-Stadt im Ausflugsprogramm.

Nahost-Marktführer FTI erweitert sein Portfolio gegenüber dem Vorjahr: So bietet der Veranstalter zur Wintersaison 2022/23 wieder Reisen nach Jordanien an.

Mehr dazu

Mehr dazu Qualitätssteigerung FTI will Zahl der eigenen Hotels verdoppeln

Mehr dazu

Mehr dazu Starker Anstieg Deutsche Urlauber zieht es nach Jordanien

Mehr dazu

Nach der coronabedingten Pause nimmt FTI das Haschemiten-Königreich wieder in sein Reiseprogramm auf. Das frühere Angebot vergrößert der Veranstalter dabei um neue Hotels und legt die Rundreise durch das Land in zwei Sterne-Varianten auf."Wir freuen uns daher sehr, zum genau richtigen Zeitpunkt nach rund drei Jahre langer Wartezeit wieder Urlauber mit Jordanien begeistern zu dürfen", sagt FTI Produktexperte Christian Schulz."Zum Auftakt haben wir alle unsere beliebten Klassiker wiederaufgenommen, aber auch neue Hotels und Ausflüge ins Repertoire einfließen lassen", erläutert Schulz. Insgesamt bietet FTI knapp 20 Hotels, sieben Ausflüge – etwa Stadtführungen oder Fahrten ans Tote Meer und ins antike Petra – und eine Rundreise für Jordanien an. Flüge gibt es von Royal Jordanian und Lufthansa ab Frankfurt und München.Zu den neuen Unterkünften im Programm des Marktführers für Orient-Reisen gehören zum Beispiel das luxuriöse Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort und das Luxus-Hotel Al Manara in Aqaba am Roten Meer, das Petra Guest House mit seiner atmosphärischen Cave Bar Terrace und das stylishe W Amman mit Rooftop-Pool und Ausblick auf die sieben Hügel der Hauptstadt.Als Rundreise empfiehlt FTI die einwöchige Tour "Im Reich der Nabatäer", die zunächst Ausflüge rund um die Hauptstadt Amman beinhaltet und dann, inklusive Stopp am Toten Meer, durch die Wüste bis nach Petra führt, die Wüstenlandschaft Wadi Rum zeigt und schließlich in Aqaba am Roten Meer endet."Diese Rundreise beinhaltet auch unbekanntere Highlights, etwa einen Ausflug zum aus dem Alten Testament bekannten Berg Nebo, der Besuch der unglaublich gut erhaltenen römischen Ruinenstadt Jerash oder die Besichtigung der imposanten Burg Ajloun, die zur Verteidigung gegen die Kreuzritter diente", wirbt FTI-Manager Christian Schulz. Die Tour startet immer sonntags und findet laut Veranstalter schon bei einer Anmeldung von zwei Personen garantiert statt.