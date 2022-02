Royal Caribbean International

Auf dem Pooldeck der Wonder of the Seas ist auch für die Gewinnerinnen aus dem Reisebüro Platz.

Royal Caribbean International startet einen Reisebüro-Wettbewerb für die Wonder of the Seas. Dabei können die Vertriebspartner Punkte sammeln und eine Zwei-Nächte-Tour auf dem neuen Mega-Schiff gewinnen. Punkte bringt nicht nur der Verkauf von Reisen.