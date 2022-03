Fahrspaß im Urlaub – aber Mietwagen sind derzeit in vielen Destinationen rar.

Auto im Urlaub gewünscht? FTI erweitert die Buchungsmöglichkeiten in FTI 360, dem Planungs-Tool für individuelle Reisen.

Reisebüros können nun auch Mietwagen mit einem Klick zur für den Kunden ausgearbeiteten Reise hinzufügen – ein neues Feature macht's möglich. Laut FTI ist das Extra bislang für die Destinationen USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Israel und Costa Rica verfügbar. Weitere Zielgebiete seien bereits in Planung.Der Veranstalter will Reiseverkäuferinnen und -verkäufer in den kommenden FTI Workshops zum Reiseplaner FTI 360 sowie in der FTI Academy zur Mietwagen-Zubuchung schulen. Zudem zeigt ein Lernvideo im Service-Bereich von FTI, wie der Mietwagen im Tool zum Reiseplan hinzugefügt werden kann.FTI rät Reisebüros, Mietwagen für die Kunden frühzeitig zu sichern. Die Nachfrage übertreffe derzeit in zahlreichen Regionen das Angebot an Autos – mit Konsequenzen für Verfügbarkeiten und Preise.