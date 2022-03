Bei Dertour ist Freude groß über die Auszeichnung "Beste Beratung vor Ort".

Erfreuliches für die Dertour Reisebüros: Sie sind mit dem diesjährigen Service Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden elf Ketten getestet.

Ausgezeichnet wurden die Dertour Reisebüros in der Kategorie "Beratung vor Ort", teilte DER Touristik mit. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 103 Unternehmen unterschiedlicher Branchen getestet, darunter elf Reisebüroketten.



Die Dertour Reisebüros belegten im Gesamtranking aller Unternehmen Platz 8 und haben es als einzige Reisebürokette unter die Top 10 geschafft, die den Service-Award erhalten. Mehr dazu Mehr dazu Kooperation mit Dertour verlängert Disneyland Paris bald besser buchbar



In die Auswertung der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) gingen unter anderem umfangreiche Service- & Beratungsstudien sowie Mystery Checks vor Ort ein. Die DtGV ist laut DER Touristik anbieterunabhängig und führt Tests, Prüfungen und Befragungen neutral und auf Basis von durch Experten entwickelten Kriterien durch.



"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung der hohen Beratungsqualität in unseren Dertour Reisebüros", sagt Andreas Heimann, Geschäftsführer Dertour Reisebüro. "Unsere Reiseexperten sind weit gereist und kennen die Welt. Ihren großen Erfahrungsschatz und ihr Wissen setzen sie mit großer Leidenschaft dafür ein, dass jeder Urlaub unserer Kundinnen und Kunden ein unvergessliches Erlebnis wird."



der je nach persönlichem Reisewunsch der entsprechend spezialisierte Reiseexperte ausgewählt und ein Beratungsgespräch vereinbart werden kann.

Deutschlandweit gibt es mehr als 400 DERTOUR Reisebüros. Deren Reiseexperten beraten persönlich im Reisebüro sowie auf Wunsch auch per Videocall sowie auf der Online-Plattform www.reise-spezialisten.com, auf