Als wir den jüngsten Vertriebsklima-Index veröffentlichten, wonach Reisebüros bislang keinen Ukraine-Effekt verspürten, bekamen wir gleich mehrere Nachrichten auf unserer Facebook-Seite von Reisebüros, die ein ganz anderes Bild zeichneten. Viele Agenturen spüren offenbar sehr wohl die Folgen des Krieges in der Ukraine, der inzwischen vier Wochen andauert. fvw|TravelTalk hat nachgehakt.

Einige Kunden sind offenbar so verunsichert, dass sie ihre Reisen lieber absagen. Diese Erfahrung hat etwa Sandra Postulart, Inhaberin JMS Reisen in Hannover, gemacht. Bereits in den ersten Tagen nach Ausbruch des Krieges wurde es bei ihr im Reisebüro ruhiger. "Viele Angebote wurden abgelehnt, weil die Kunden abwarten wollten. Dann wurde er sehr still. Es gab auch Stornierungen, zum Beispiel nach Österreich", sagt sie.

Das Gute ist: Seit knapp einer Woche ziehe das Geschäft wieder an. Gebucht werde querbeet – von Kreuzfahrten bis zu Studienreisen sei alles dabei."Allerdings fehlen uns noch viele Familien", so Postulart. "Vielleicht liegt das an den hohen Kosten in Deutschland." Bei sinkenden Inzidenzen kann sie sich vorstellen, dass die Buchungen für die Türkei und Ägypten ansteigen, da sie in den Zielgebieten mit reduzierten Preisen rechnet.

Reisebüros, die vor allem Reisen nach Osteuropa anbieten, trifft es besonders stark. Markus Kaczmarek, Chef von Tramex in Hamburg, der ausschließlich Gruppenreisen anbietet, musste natürlich seine Reisen nach Moskau und St. Petersburg sowie Sibirien mit dem Baikalsee absagen. Danach sind die Kunden auch von Baltikum-Rundreisen sowie Polen-Reisen, wo der Anbieter stark vertreten ist, zurückgetreten. "Viele stornieren und viele andere warten ab", sagt Kaczmarek. "Es läuft also nicht gut."

In anderen Agenturen hat der Krieg nicht zu Stornierungen geführt, aber offenbar buchen einige Kunden lieber vorerst keinen Urlaub. Das ist etwa bei Claudia Gromm, Inhaberin von Fantastic Reisen in Herne, der Fall: "Stornierungen haben wir glücklicherweise noch keine wegen der Geschehnisse", sagt sie. "Aber es gibt so einige, die Angst vor einem Krieg haben, der auch uns direkt betreffen könnte und halten sich daher mit Neubuchungen zurück."