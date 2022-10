Beim Auftakt der Herbstrunde der Cruise Academy in Hamburg gab es eine rege Diskussionsrunde mit den teilnehmenden Reedereien.

Die Rückrunde der Cruise Academy ist gestartet. Am morgigen 27. Oktober geht die Kreuzfahrt-Schulung in Stuttgart weiter. Wer nicht vor Ort sein kann, kann per Livestream teilnehmen.

Cruise Academy in Leipzig (2) Hoch motiviert für den Verkauf von Kreuzfahrten

Insgesamt präsentieren zwölf Reedereien während der Roadshow ihre spannendsten Neuigkeiten und heißesten Verkaufstipps. Dabei wechseln sich die Partner in der Herbstrunde ab, es sind also nur je sechs Kreuzfahrt-Reedereien pro Veranstaltung dabei.sind Aida, Amadeus Flusskreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hurtigruten und Ponant vor Ort.Weitere Termine der Cruise Academy sind in, inund schließlich nochmal in. Zur Anmeldung für die Veranstaltungen vor Ort geht's hier , auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten tolle Überraschungen, wie etwa Reisegutscheine.Wer am Livestream aus Stuttgart am morgigen Donnerstag (27. Oktober) ab 10 Uhr teilnehmen möchte, meldet sich hier an.