Der Glacier Express durchquert die Rheinschlucht. Eine Tour damit durch die Schweiz ist unter anderem im neuen Ameropa-Schweiz-Katalog zu finden.

Der Bahnreisen-Veranstalter Ameropa legt am heutigen Freitag einen neuen Katalog vor. Er trägt den Titel "Die Schweiz erfahren".

Verlässliches Nahziel

Einladung zum Expi-Webinar

Auf 100 Seiten können sich Kunden inspirieren lassen und mehr über die schönsten Ecken der Schweiz erfahren. Im Angebot sind Touren fürs "Bahn-Wandern", aber auch geführte Gruppenreisen, kulinarische Reisen und – neu – spezielle Wanderreisen.Die Touren sind laut Ameropa auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten und wollen sowohl Kleingruppen, Paare, Alleinreisende als auch ältere Reisende erreichen. Vom Luxushotel über das urige Bergchalet bis zum trendigen Stadthotel ist zudem eine breite Palette an Unterkünften im Angebot.Auch die Schweiz-Klassiker fehlen nicht: Reisen mit dem Bernina und dem Glacier Express sowie mit der Rhätischen Bahn sind genauso im neuen Schweiz-Katalog zu finden wie Wein- und Gourmetfahrten, Ausflüge zum Jungfraujoch, Wildtier- und Naturbeobachtungen, eine Husky-Schlittenfahrt oder ein Sunset Dinner am Matterhorn. Letzteres ist von Ameropa neu ins Programm genommen worden."Gerade in diesen eher unsteten Zeiten ist die Schweiz als Nahziel bei unseren Kunden eine beliebte Destination. Sie steht für Sicherheit, eine besonders hohe Qualität und komfortables Reisen. Auch die einzigartige Natur der Alpennation macht sie gerade jetzt zu einem gut gebuchten Ziel", erklärt Rebekka Westphal, Leiterin Rund- und Themenreisen bei Ameropa.Der neue Katalog kann hier abgerufen werden. Reisebüro-Partner mit aktiver Ameropa-Agenturnummer bekommen ihn per Post. Alle Schweiz-Angebote sind laut Veranstalter in den gängigen CRS buchbar.In einem Webinar am 10. November von 9.00 bis 10.00 Uhr werden die Highlights des neuen Angebots zudem interaktiv erläutert. Expedienten können sich dafür registrieren . Weitere Webinare, die zu anderen Produkten und Themen immer mittwochs stattfinden, stehen ebenfalls zur Anmeldung im Ameropa-Infonet bereit.