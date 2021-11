FVW Medien/HMJ

Mit Everglades Area Tours auf Kajak-Trip: einer von vielen Geheimtipps aus der Region Naples, Marco Island & The Everglades, die sich mit vier anderen Destinationen beim Florida-Webinar präsentiert.

Unter dem Motto "Let the Eis-Zeit begin!" lädt Visit Florida Reiseprofis zu einem kostenfreien Xmas-Webinar am 8. Dezember ein. Neben Insider-Informationen aus fünf Regionen des Sunshine State ist auch fürs leibliche Wohl aller Teilnehmenden gesorgt. Am 8.