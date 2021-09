Sonne und Karibik-Flair statt Tristesse: Anfang November geht es für einen Reiseprofi zur Workation nach Curaçao.

Eine Woche im November statt in der sonnigen Karibik statt im grauen Deutschland verbringen? Curaçao macht's möglich und lädt einen Reiseprofi ein – wohlgemerkt zur Workation: Auf der Karibik-Insel gilt es, Videoclips zu produzieren. Jetzt mitmachen!

Kreatives Video aus dem (Home)Office hochladen

Sieben Tage Workation gewinnen Das gibt es zu gewinnen: 2 Flugtickets mit KLM Royal Dutch Airlines ab/bis Deutschland in der Economy Class

7 Nächte im Papagayo Beach Hotel im Doppelzimmer inkl. Frühstück

Inselrundfahrt und Schnorchelausflug mit FBTT Travel

Noch sind ein paar Tage Zeit: Wer im November mit nach Curaçao will, nimmt ein kurzes kreatives Video (rund 30 Sekunden) auf, in dem sie/er eine kleine Site Inspection durchs eigene Reisebüro oder Homeoffice gibt, und lädt dann das Video bis zum 28. September 2021 auf dem eigenen Instagram Account hoch, versieht es mit dem Hashtag #workationcuracao und markiert @fvwmedien.Zusätzlich gilt es, das Video per E-Mail an info@curacao.de zu senden. Feedback gibt es ganz schnell: Schon am 30. September 2021 gibt die Jury von Curaçao und fvw|TravelTalk die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt.Warum so eilig? Ganz einfach: Bereits Anfang November 2021 geht es auf Curaçao-Workation – denn schon am 16. November 2021 berichtet der/die Gewinner/in im fvw|TravelTalk-Webinar live von den Eindrücken und Erlebnissen auf Curaçao.Während des Aufenthalts gilt es, Videoclips zu produzieren, etwa vom Flug mit KLM, von Site Inspections in insgesamt fünf Hotels und natürlich von den individuellen Inselerlebnissen. Das passende Video (im Storyformat), wie die Workation im Papagayo aussehen könnte, gibt es hier zu sehen.