QTA-Sprecher Thomas Bösl hält Kollektivverträge für eine richtige Maßnahme unter anderen, um die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und Reisebüros zu erneuern.

Mit einem "Tag des Reisebüros" möchte die QTA Aufmerksamkeit für Beratung und Buchung am Counter erzeugen. Begleitet wird die Aktion von Sonderangeboten und Gewinnspielen für die Kunden.

Unter dem Motto "Hier ist der Urlaub zuhause" laden die Reisebüros der QTA am 17. Juni 2022 alle Kundinnen und Kunden sowie Interessierte zum "Tag des Reisebüros" ein. Kurz vor den anstehenden Sommerferien präsentieren sich die Reisebüros als echte Urlaubsexperten sowie Ansprechpartner Nummer eins für alles rund um den perfekten Urlaub.



"Unsere tiefe Expertise und die umfangreichen Serviceleistungen sind starke Argumente für eine sichere Buchung im Reisebüro. Mit der Kampagne ,Hier ist der Urlaub zuhause' unterstützen wir die teilnehmenden Agenturen aktiv bei der Kommunikation dieser Vorteile", sagt QTA-Sprecher Thomas Bösl.Im Vorfeld des "Tag des Reisebüros" realisiert die QTA eine zentral geplante Social Media Kampagne, um weitreichend Kundinnen und Kunden auf den Aktionstag aufmerksam zu machen und stellt den Reisebüros umfangreiche Content-Pakete zur eigenen Werbung zur Verfügung.Mit dem "Tag des Reisebüros" soll auch ein Impuls für einen starken Last-Minute-Endspurt geliefert werden.

Am 17. Juni 2022 selbst warten am Counter ein Gewinnspiel, attraktive Angebote, Drinks und Snacks auf die Kundinnen und Kunden – hier können die Reisebüros bei der Umsetzung ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Teilnahme am Gewinnspiel soll auch online möglich sein.



Um bestens auf den "Tag des Reisebüros" vorbereitet zu sein, gibt es eine limitierte Anzahl von Eventboxen für die QTA-Reisebüro-Partnerinnen und -Partner, die über die Kooperations-Zentralen bis Ende April bestellt werden können. Dabei sein können alle Reisebüros, deren Kooperation Teil der QTA ist.



Nach Angaben der Reisebüroorganistion gehören derzeit rund 8500 Reisebüros zur QTA. Sie bündelt einen Umsatz von 5,2 Mrd. Euro.