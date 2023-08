Reise-Know-how, Insider- und Event-Tipps, ein Blick in die Gastroszene und natürlich viel Wissenswertes zu den berühmten historischen Stätten: Im Kompaktkurs über das kontrastreiche Jerusalem wird klar, warum die heilige Stadt das mit Abstand beliebteste Ziel in Israel ist.

Jährlich empfängt Jerusalem mehr als vier Millionen Besucher. Was Wunder: Jerusalem ist eine der ältesten und zugleich modernsten Städte der Welt.Einerseits lockt das religiöse Jerusalem in und außerhalb der Altstadt mit den legendären Stätten dreier Weltreligionen: Klagemauer und Tempelberg, Via Dolorosa und Grabeskirche, Al-Aqsa-Moschee, Felsendom und viele mehr.Auf der anderen Seite begeistert das junge Jerusalem mit über 900 Restaurants von Streetfood über traditionell bis Sterne-prämiert, mehr als 30 internationalen Kultur-Events, schillerndem Nachtleben und 73 Museen.