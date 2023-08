Zu gewinnen: eine Woche AI im Ela Excellence Resort Belek Als Hauptpreis winkt eine Woche All Inclusive für zwei Personen in dem frisch herausgeputzten Urlaubsparadies (Teilnahmeschluss 1.2.2024). Nicht zu vergessen: Als Zwischengewinn werden zwei Wohlfühl-Bademäntel verlost (Teilnahmeschluss: 9.11.2023).

Natürlich auch ein Kursthema: Zwei Jahre lang wurde das Fünf-Sterne-All-Inclusive-Resort an der türkischen Riviera umfassend modernisiert. Sämtliche Zimmer und Villen, Restaurants, öffentlichen Bereiche und der Spa-Bereich strahlen in Beleks Urlaubsparadies für Familien jetzt in neuem Glanz.