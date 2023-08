Das wasser- und waldreiche Ontario ist vor allem ein Schwergewicht für aktive Naturliebhaber. Doch wer Kanadas zweitgrößte Provinz nur auf ihre Outdoor-Abenteuer reduziert, wird ihr nicht gerecht: Das vielseitige Ontario kann viel mehr – das zeigt der Kompaktkurs deutlich.Neben reichlich Aktiv-Tipps liefert die Schulung viele Ideen für Urlauber, die die Reize des Großstadtlebens, Abenteuer on the road im weitgehend unentdeckten Norden oder authentische Kulturerlebnisse bei den First Nations suchen. Dazu begeistert Ontario allerorts mit Wow-Momenten, sei es beim Eislaufen auf einem Unesco-Weltkulturerbe in Ottawa, bei den Wassermassen der Niagarafälle oder bei einer Genusstour im weltgewandte Toronto.