Als "Florida Italiens" bezeichnete einst Schriftsteller Ernest Hemingway das auf einer Halbinsel gelegene Lignano Sabbiadoro – wegen seines goldenen Sandstrands, einem der schönsten Strände in ganz Italien. In diesem Jahr feiert der Adria-Badeort in der Region Friaul-Julisch Venetien, der vom Start weg als Planstadt für den Tourismus gebaut wurde, erst seinen 120. Geburtstag.Heute wendet sich Lignano Sabbiadoro auch an Outdoor- und Aktivurlauber, die außerhalb der klassischen Badesaison kommen. Die Umgebung lässt sich bequem mit dem Rad erkunden, und geführte Ausflüge mit dem Boot oder dem E-SUP in die Lagune von Marano sind echte Erlebnisse für Groß und Klein.