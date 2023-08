"Glücklichsein ist der wahre Luxus" – dieser Idee folgt Bahia Principe mit seinen vier Marken. Im Kompaktkurs werden diese Markenwelt und die insgesamt 24 All-Inclusive-Häuser in der Karibik und Spanien ausführlich vorgestellt.

Die Hotelkette der spanischen Gruppe Piñero mit mehr als 20 Jahren Geschichte hat sich mit ihren Häusern All-Inclusive-Urlaub der Extraklasse auf die Fahnen geschrieben. An den schönsten Stränden der Welt sind sie zu Hause: in der Dominikanischen Republik, an der mexikanischen Riviera Maya, auf Jamaika und in Spanien auf Teneriffa und Mallorca.Der Kompaktkurs befasst sich ausführlich mit den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in diesen Sonnenzielen, aber auch mit den vier Marken für jeden Urlaubstypen: "Sunlight", "Grand", "Luxury" und "Fantasia".