Expedienten können die Anlage von Center Parcs im Hochsauerland per Kurztripp kennenlernen.

Das Expedienten-Wochenende im Park Hochsauerland von Center Parcs findet vom 3. bis 5. Dezember statt und kostet pro Vier-Personen-Ferienhaus weniger als 100 Euro.

Auf die Reiseverkäufer warten interessante Produktinformationen und ein abwechslungsreiches Programm, verspricht Center Parcs.Nach der individuellen Anreise am Freitag, 3. Dezember, steht um 18 Uhr ein Get together mit anschließendem Buffet an. Am Samstag geht es mit einer Besichtigung des Parks und einer Präsentation weiter. Um 16 Uhr treffen sich die Reiseverkäufer mit ihren Familien auf der Bowling-Bahn. Der Sonntag steht zur freien Verfügung. Eine Verlängerung bis Montag ist möglich.Der Gesamtpreis pro Vier-Personen-Ferienhaus beträgt 99 Euro. Hinzu kommen sechs Euro Gästeabgabe pro Person und Aufenthalt.Die Agentur-Seite von Center Parcs enthält weitere Informationen und die Anmeldeformalitäten. Anmeldeschluss ist der 29. Oktober 2021.