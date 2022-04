Das Ende des Impfnachweises bei der Einreise beschloss die Regierung in Athen nach einem Vorschlag der zuständigen Gesundheitsbehörde EODY.

Mehr dazu

Mehr dazu Rhodos und Kos FTI bietet zwei Griechenland Fam Trips

Das gilt auch für die Änderungen der Vorzeigepflicht des Impnachweises in bestimmten Fällen. Demnach entfällt sie ab dem 1. Mai für den Eintritt in Tavernen, Bars, Geschäften und Museen. Die Maskenpflicht in Innenräumen dagegen bleibt.Die Aufhebung der Maßnahmen soll im Herbst erneut auf den Prüfstand kommen. Für Griechenland-Urlauber wurde bereits verfügt, dass sie sich vor der Einreise nicht mehr extra auf einer staatlichen Website anmelden müssen.