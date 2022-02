Gemütliches Beisammensein in Bochum: Fast 50 Gäste kamen zum Kunden-Event bei Click & Fly.

Immer wieder Impulse setzen – trotz Corona. Diese Strategie verfolgt das Bochumer Reisebüro Click & Fly und veranstaltete jetzt ein Kunden-Event. Der Erfolg war beachtlich.

Vom Reisen träumen – trotz Corona: Das wollten jetzt etwa 50 Kunden des Reisebüros Click & Fly. Sie kamen zu einem Event, zu dem Inhaberin Dilek Yüksel in die Rooftop-Lounge ins Bermuda-Dreieck, Bochums Amüsierviertel, geladen hatte. "Zu lange konnten wir alle nicht dem nachgehen, was wir wirklich lieben. So habe ich den Mut gefasst, trotz oder besser gesagt, besonders wegen dieser herausfordernden Zeit eine Kundenveranstaltung zu organisieren, um den Fokus wieder auf die schönen Momente im Leben zu lenken", sagt Yüksel.



Im Rahmen der 2G-Regelung durften die Gäste am Platz ihre Maske abnehmen und unter dem Motto "Mediterrane Schätze" ein wenig in Urlaubsstimmung schwelgen. Zusätzlich zur Veranstalterin präsentierten sich auch sechs Unternehmen den Besuchern: Aldemar, Center Parcs, Costa, Ferien Touristik, Maxx Royal und Melia.

Jeder der Partner steuerte nicht nur Infos und Goodies bei, sondern auch Geschenke für eine Tombola, zum Beispiel Ledertaschen und Reisegutscheine. "Es war ein wundervoller, bewegender, emotionaler und am Ende erfolgreicher Abend mit vielen glücklichen Gästen und tollen Partnern", resümiert die Gastgeberin im Gespräch mit fvw|TravelTalk. Baldige Wiederholung wahrscheinlich. "Mut, Passion zum Reisen, der unbedingte Wille und eine positive Sicht auf die Zukunft machen es möglich."

Zum Abschied erhielten die Besucher von der Gastgeberin noch eine Muschel und ein Reagenzglas mit Strandsand. In jedem steckte gut sichtbar ein Zettel mit einer kleinen Liste: "Zehn Gründe, warum man im Reisebüro buchen sollte."