Wir berichten live vom Social-Media-Workshop während der Reiseland-Tagung und geben Tipps, wie Reisebüros die Plattformen Instagram, Facebook & Co. am besten für sich nutzen können.

Expertin gibt Social-Media-Tipps

Die Social-Media-Kanäle gelten heute als das Schaufenster von Reisebüros schlechthin. Zumal die Agenturen über Instagram & Co. jüngere Kunden erreichen. Doch vielen Agenturen fehlen die Kenntnisse, wie sie sich in den sozialen Netzwerken präsentieren sollten und welche Beiträge auf den einzelnen Kanälen "ziehen". Da setzt der Workshop für Young Experts an, den Reiseland im Zuge der Franchise-Tagung veranstaltet.Wir berichten live am 5. Oktober, 16 Uhr, von diesem Workshop und geben einen kurzen Überblick über die vermittelten praktischen Tipps zum Thema Social Media. Wie können Agenturen Social Media nutzen, um die Vorzüge der Kundenberatung in Reisebüros zu vermitteln? Wie sollten Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer die Kunden am besten ansprechen?Über diese und weitere Fragen sprechen wir in der Sendung. Die junge Expertin Hanna Tenkhoff, die an der Hochschule Fresenius Medien- und Kommunikationsmanagement studiert und einen Vortrag zu dem Thema hält, gibt unter anderem ihre Tipps und Erfahrungen weiter.Wie immer gibt es in der Live-Sendung die Gelegenheit, live Fragen zu stellen, die direkt in der Sendung beantwortet werden.Unsere Redakteurin Bianca Wilkens ist live vor Ort im Kochsalon in Hamburg, in dem der Workshop stattfindet, und moderiert die Sendung.