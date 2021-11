So sieht heute eine Filiale der TUI Reisecenter aus. In 30 Jahren gab es mehrere Facelifts sowohl von außen als auch im Inneren.

Im Oktober 1991 fiel der Startschuss für die TUI-Franchise-Marke TUI Reisecenter. Der Konzern blickt zurück.

Ursprünglich schlossen sich 17 Reisebüros unter dem Firmendach der TUI zur neuen Reisebüro-Franchise-Organisation zusammen, damals noch unter dem Namen TUI Urlaubcenter. 1996 wurden die Reisebüros in TUI Reisecenter umbenannt. "TUI Reisecenter steht für eine moderne und vor allem qualitativ hochwertige Marke und herausragende Menschen, die sich permanent weiterentwickeln und so seit drei Jahrzehnten am Puls der Zeit sind", sagt Hubert Kluske, Vertriebsgeschäftsführer TUI Deutschland. Knapp 500 Reisebüros tragen heute bundesweit den Namen TUI Reisecenter (Franchise und Filiale). Die Franchise-Partner erhielten Werbemittel, um ihre Kunden auf das langjährige Bestehen aufmerksam zu machen.



1996 wurde ein nachhaltiges Qualitätsmanagement mit Testkäufen und einem darauf basierenden Schulungsprogramm implementiert.

2003 schuf TUI Reisecenter mit einem "24-Stunden-Reisebüro" eine Möglichkeit, um dem Trend der "internetgetriebenen 24/7-Erreichbarkeit" zu folgen.

2011 wurde das Service-Prädikat "Q" eingeführt, das Reisebüro-Prozesse und Standards ganzheitlich bewertet.

Jubiläum: 50 Jahre TUI in Bildern

1 / 27 Touropa – hier ein Sonderzug für Urlauber Ende der 50-er Jahre – war eines der Gründungsunternehmen der TUI. 2004 wurde die Marke in einem Joint-Venture mit Georg Eisenreich als dynamisch-paketierender Veranstalter neu belebt, allerdings blieb der Erfolg aus. (Archiv) 1 von 27 Teilen 2 / 27 Paul Lepach (links) war von 1972 bis 1990 Vorstandsvorsitzender der TUI. Unter seiner Führung wuchs der Konzern stärker zusammen. 1983 zog die TUI in ihr neues Gebäude an der Karl-Wiechert-Allee in Hannover. Das Bild zeigt Lepach 1982 auf dem TUI-Frühlingsfest mit dem damaligen Robinson-Hauptabteilungsleiter Karl Anton Schattmaier, später Chef von Steigenberger und der Thomas Cook Hotels & Resorts, und Robinson-Geschäftsführer Wolfgang Arthur Mankel. Lepach starb 2013 im Alter von 88 Jahren auf Mallorca. (Archiv) 2 von 27 Teilen 3 / 27 TUI-Tag 1982 in Düsseldorf: Paul Lepach verkündete den Reisebüro-Partnern einen Rekordumsatz von 2,3 Mrd. DM für das Geschäftsjahr 1980/81. (Archiv) 3 von 27 Teilen 4 / 27 TUI-Sommerfest 1992: Mit Veranstaltungen auf der fiktiven Insel „TUIithi“ bedankte sich der Veranstalter bei den Reisebüros. 4500 Agenturen kamen zu den regionalen Festen. (Archiv) 4 von 27 Teilen 5 / 27 Mit einer überdimensionalen Torte feierte die TUI 1993 den 25-jährigen Geburtstag. Eine weitere große Party mit 600 Gästen gab es zum 40-jährigen Bestehen in Hannover. (Archiv) 5 von 27 Teilen 6 / 27 1994 führte der Veranstalter die Auszeichnung Holly für die 100 von den Kunden am besten bewerteten Hotels ein. (Archiv) 6 von 27 Teilen 7 / 27 Erster Spatenstich zur Erweiterung der TUI-Zentrale im August 1995 in Hannover mit dem damaligen Vorstand. Von rechts: Marc Pasture, Ralf Corsten, Gerhard Heine, Ministerpräsident Gerhard Schröder, Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, Karl Born, Helmut Roland, Jürgen Fischer und Rolf Range von der Baufirma Hochtief. (Archiv) 7 von 27 Teilen 8 / 27 Die TUI pflegte immer enge Beziehungen zur Politik. Hier der seit 1992 amtierende Vorstandsvorsitzende Ralf Corsten (links) und der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Georg Willers in den 90-er Jahren mit Ministerpräsident Gerhard Schröder und Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg. (Archiv) 8 von 27 Teilen 9 / 27 Der mächtige WestLB-Chef Friedel Neuber (links) ebnete dem Industriekonzern Preussag, geführt von seinem ehemaligen Assistenten Michael Frenzel, den Weg zur Übernahme der TUI und zum Wandel in einen Touristikkonzern. Das Bild stammt aus der Hauptversammlung im Jahr 1998, als Preussag sich an Hapag-Lloyd und TUI beteiligte. Frenzel blieb bis 2013 an der TUI-Spitze. (Archiv) 9 von 27 Teilen 10 / 27 Bei der Weltausstellung Expo im Jahr 2000 in Hannover legte der Konzern sich groß ins Zeug. Hier ein Gruppenbild der TUI Expo Scouts. (Archiv) 10 von 27 Teilen 11 / 27 Vorstellung der Winterkataloge im Juli 2000: Vorstand Ralf Corsten und Volker Böttcher, der von 2001 bis 2013 die TUI Deutschland führte, mit Pressechef Mario Köpers. (Archiv) 11 von 27 Teilen 12 / 27 Im Jahr 2000 wollte die aus der Fusion von Condor und Neckermann entstandene C & N Touristic unter Führung von Stefan Pichler den britischen Marktführer Thomson Travel Group übernehmen. Deren Chef Charles Gurassa pokerte hoch und verhandelte parallel mit TUI. Schließlich stach TUI-Chef Michael Frenzel Pichler aus und kaufte Thomson für stolze 5,8 Mrd. DM. Gurassa wurde TUI-Vorstand. Pichler übernahm danach Thomas Cook und übernahm diesen Traditionsnamen für den eigenen Konzern. (Archiv) 12 von 27 Teilen 13 / 27 2002 wurde der Smiley als Logo eingeführt. Hier ein Transferbus im damals neuen Look der World of TUI. (Archiv) 13 von 27 Teilen 14 / 27 Berlins Regierender Bürgermeister auf der ITB 2005 zu Besuch am TUI-Stand: Erste Reihe: Messechef Raimund Hosch, Karl J. Pojer, damals Chef der TUI Hotels & Resorts, Klaus Wowereit. Hintere Reihe: Klaus Zumpfort (TUI), Klaus Laepple (BTW) und Christian Göke (Messe Berlin). (Archiv) 14 von 27 Teilen 15 / 27 Mit HLX im gelben Taxi-Look stieg die TUI in den Billigflug ein – und versenkte viel Geld. 2007 wurden HLX und der Ferienflieger Hapagfly zusammengelegt und fliegen seitdem als TUIfly. Die Airline-Manager Roland Keppler, der die TUI Group gerade zum zweiten Mal verließ, und Christoph Müller, heute bei Emirates, präsentierten die Pläne. (Archiv) 15 von 27 Teilen 16 / 27 Die eigenen Hotelmarken, allen voran die Beteiligung an den spanischen Riu Hotels & Resorts mit weltweit rund 100 Häusern, sind ein Herzstück der TUI. Das Bild aus dem Jahr 2008 zeigt Carmen Riu, die das mallorqinische Familienunternehmen zusammen mit ihrem Bruder Luis führt und auch Mitglied im TUI-Aufsichtsrat ist. Riu hält darüber hinaus 3,4 Prozent der TUI-Aktien. (Archiv) 16 von 27 Teilen 17 / 27 2007 fusionierte die TUI ihre Touristik mit Ausnahme der Hotels und Kreuzfahrt mit dem britischen Veranstalter First Choice zur TUI Travel PLC, nachdem zuvor Thomas Cook den Konkurrenten My Travel/Airtours übernommen hatte. First-Choice-Chef Peter Long (mitte), hier 2008 in London mit TUI-Deutschland-Chef Volker Böttcher und Klaus Hildebrandt (fvw), wurde Chef von TUI Travel. Heute ist Long stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der TUI AG. (Archiv) 17 von 27 Teilen 18 / 27 Zum 40-jährigen Jubiläum 2008 brachte TUI Deutschland einen Geburtstagskatalog im Retro-Look heraus. (Archiv) 18 von 27 Teilen 19 / 27 Auf der Hauptversammlungen im Jahr 2009 in Hannover wollte der rebellische Aktionär John Frederiksen den Aufsichtsratsvorsitzenden absägen, um so die TUI-Spitze zu Fall zu bringen und den Konzern auf die Containerschifffahrt von Hapag-Lloyd zu fokussieren. Doch der Norweger scheiterte auf einer dramatischen HV und verkaufte schließlich seine Anteile wieder. (Archiv) 19 von 27 Teilen 20 / 27 Kontaktpflege mit wichtigen Partnern: Vorstandschef Michael Frenzel auf dem TUI-Abend der ITB 2010 im Deutschen Historischen Museum mit Hamed El Chiaty, Chef des ägyptischen Hotel- und Incoming-Unternehmens Travco. (Archiv) 20 von 27 Teilen 21 / 27 Im Vertrieb setzt die TUI auf Filialen, Franchise und Kooperationsmodelle. Hier Franchise-Nehmerin Angelika Hummel vom TUI Reisecenter Freiburg 2010 im Gespräch mit fvw-Redakteurin Ira Lanz. (Archiv) 21 von 27 Teilen 22 / 27 Gründung von TUI Russia im Jahr 2010 in Moskau: Links im Bild der russische Industrielle Alexej Mordaschow, der mit einem Anteil von knapp 25 Prozent größter TUI-Aktionär ist und mit seiner privaten Holding auch Joint-Venture-Partner von TUI Russia & CIS ist. (Archiv) 22 von 27 Teilen 23 / 27 Seit Februar 2013 ist Fritz Joussen Vorstandsvorsitzender der TUI, hier bei einem Besuch der fvw in Hamburg. Ihm gelang die Wiedervereinigung mit TUI Travel. Er steigerte in den vergangenen Jahren stark die Ertragskraft der Gruppe, treibt die Digitalisierung voran und investiert in Hotels und Kreuzfahrtschiffe. (Archiv) 23 von 27 Teilen 24 / 27 Taufe der Europa 2 im Jahr 2013 in Hamburg: Hapag-Lloyd Cruises wächst unter der Führung von Karl J. Pojer bei Luxus- und Expeditionskreuzfahrten. (Archiv) 24 von 27 Teilen 25 / 27 Spektakuläre Taufe der Mein Schiff 3 2014 in Hamburg: Taufpatin Helene Fischer schwebte durch den Hafen und gab ein großes Konzert. CEO Richard Vogel, der TUI Cruises aufgebaut hatte, übergab danach das Ruder an Wybcke Meier. (Archiv) 25 von 27 Teilen 26 / 27 Neue Technik erobert die Touristik: Hier macht Anja Braun (TUI Deutschland) im Flagship-Store in Berlin 2017 ein Selfie mit Roboter Pepper. (Archiv) 26 von 27 Teilen 27 / 27 Konzernvorstand Sebastian Ebel (rechts) übernahm 2015 in Personalunion die Leitung der TUI Zentraleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen). Mitte 2017 übergab er das Amt an Marek Andryszak, zuvor Chef von TUI Polen. Ebel ist heute im Group-Vorstand für Hotels, Kreuzfahrt und das Destination Management verantwortlich. (Archiv) 27 von 27 Teilen

Bei der Gründung 1991 war TUI Urlaubcenter die erste Reisebüro-Franchise-Organisation in Deutschland. TUI betont, dass das Konzept damals hieß: Keine "Tresen" mehr, die Barrieren schaffen, sondern kooperative Beratungsinseln. "Hier wurden Trends für moderne Beratung gesetzt, die wir auch aktuell im Rahmen der Digitalisierung weiter ausbauen", findet