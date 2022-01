Von vielen heißt ersehnt: Disney plant seinen neuen Avengers Campus im Pariser Resort im Sommer zu öffnen.

Kick off am 6. März: Dann startet Disneyland Paris seine Feierlichkeiten zum runden Jahrestag. Zum Jubiläum startet unter anderem eine von Filmfans heiß erwartete Attraktion.

mehrmals täglich am Central Plaza vor dem frisch renovierten Dornröschenschloss aufgeführt. Sie zeigt mehr als 30 Disney-Figuren sowie Tänzer auf neuen Wagen, untermalt von neuer Musik. Viele Figuren haben neue Kostüme erhalten, eine besonders prominente Designerin hat sich Minnie Mouse angenommen. Deren Kostüm hat die britische Modeschöpferin Stella McCartney überarbeitet. Die zweite Show erwartet die Gäste bei Einbruch der Dunkelheit – die Disney Illumination Show. Sie sei "e ine Kombination aus Videoprojektionen, beleuchteten Wasserfontänen, Lichteffekten, Disney Songs und allem voran Choreografien mit Drohnen", das alles unterstützt von neuester Technik, verspricht Disneyland Paris.





Neue Gastronomie, neue Shopping-Möglichkeiten:

Im Jahr 1992 öffnete Disneyland seine Pforten vor den Toren von Paris. Das 30-jährige Bestehen will der Freizeitpark gebührend feiern. Nun stellte Disneyland Paris seine Pläne für 2022 vor. Hier sind die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick:Zwei neue Shows hat Disney für die Besucher entwickelt. Die erste wirdZum Start der Feierlichkeiten bietet der Freitzeitpark seinen Gästen 60 neue Gerichte, Desserts und Cocktails, die Köche und Barkeeper speziell kreiert haben. Dazu gehören auch neue vegetarische Gerichte, etwa eine salzige Kartoffel-Püree-Waffel. Zum 30-jährigen Bestehen hat Disneyland außerdem etwa 350 exklusive neue Produkte designen lassen, die gekauft werden können. Dazu zählen limitierte Editionen von Schlüsselanhängern, Plüschfiguren im Jubiläums-Design und Sweatshirts. 63 Shops gibt es in Disneyland Paris insgesamt.Von Fans der Marvel-Superhelden lange erwartet, soll es im Sommer endlich soweit sein. Dann ist die Eröffnung des Avengers Campus geplant, eines Themenbereichs rund um Spider Man, Iron Man, Thor und Co. Disney verspricht den Gästen "eine epische Reise voller heroischer Abenteuer und erfüllender Missionen".Zu Disneyland Paris gehören der Disneyland Park, der Walt Disney Studios Park, sieben Disney Hotels, zwei Kongresszentren, das Unterhaltungszentrum Disney Village und ein 27-Loch-Golfplatz.