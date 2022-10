Es müssen nicht immer die Hot Spots sein: Auch weniger bekannte Destinationen wie Manitoba – hier der Nopiming Provincial Park – bieten zahlreiche Aktivitäten in der Natur. Mehr regionale und saisonale Alternativen liefert der aktuelle Wissenstag Kanada.

Das Kanada-Geschäft erholt sich in Riesenschritten. Gäbe es mehr Kapazitäten und längere Saisonzeiten, könnte es noch schneller gehen. Beim Wissenstag auf dem Counter Place am 24. November gibt es wertvolle Tipps fürs Ahornland – jetzt gleich anmelden!

Die Crux – und mögliche Auswege

Kanada-Geschäft 2022/23: Trends und Perspektiven

Besser beraten und buchen: Was jetzt zählt

Kanada-Experten persönlich kennenlernen

Air Canada: Frank Hartung

Tourism Saskatchewan: Michaela Arnold

Northwest Territories Tourism: Michaela Arnold

Atlantic Canada: Thomas Vogler

Travel Manitoba: Karin Schreiber

Indigenous Tourism Association of Canada (ITAC): Tamara Littlelight, Ryan Rogers*

Travel Alberta: Martina Schäfer

Rocky Mountaineer: Sarah Revell*

Sun Peaks Resort: Colin Brost*

Via Rail: Karin Gomes, Josephine Wasch*

Kanada hat die Reisebranche in der Pandemiezeit gleich mehrfach positiv überrascht und war schneller als der große Nachbar USA: Das Ahornland öffnete als Erster die Grenzen, verzichtete auf die Testpflicht vor Einreise und dann auch auf die Impfpflicht.An Grenzen stoßen Veranstalter und Reisebüros derzeit jedoch noch bei der Buchung: Wer in diesem Jahr nicht rechtzeitig reservierte, drohte bei Fahrzeugen und Hotels zumindest in den Hotspots und in der Haupturlaubszeit leer auszugehen oder musste hohe Preissteigerungen verkraften. Bleibt das auch 2023 so?Antworten wollen Destination Canada und Experten für das Ahornland beim Wissenstag Kanada auf dem Counter Place amliefern. Jetzt kostenlos im Timetable des Counter Place anmelden Wohin entwickelt sich der Markt? Und was heißt das für Beratung und Verkauf von Kanada-Reisen? Zwei von Nordamerika-Redakteur Holger M. Jacobs moderierte Panels geben Orientierung in dem ebenso beratungsintensiven wie lukrativen Geschäft:Mittags um 12.30 Uhr untersuchen wir, wie sich das Kanada-Geschäft entwickelt hat und wie es für 2023 aussieht. Barbara Ackermann (Destination Canada), Philipp Detmer (DER Touristik) und Frank Hartung (Air Canada) diskutieren die folgenden Themen:Gästezahlen und Umsatzentwicklung 2022Wettbewerb, Anbindung, Kapazitäten, Auslastung, PreiseVerfügbarkeit und Preise bei Mietwagen und CampernHot Spots und AlternativenSteuerung weg von der HauptsaisonBedeutung von Veranstaltern und ReisebürosTrends 2023Am späten Nachmittag ab 17.20 Uhr geht es um handfeste Tipps für Beratung und Verkauf. Mit von der Partie sind Barbara Ackermann (Destination Canada), Martina Schäfer (Travel Alberta) und ein/e Reisebüro-Vertreter/in aus dem Canada Specialist Program.Wann buchen – und in welcher Reihenfolge?Wie teuer ist Kanada – und wie spart der Kunde?Welche Saisonzeit oder Reiseregion?Besser sein als Online-PortaleKanada-Produkt abseits des ÜblichenWo fit machen, wo googeln?Information und Inspiration: Am 24. November gibt es auch die Chance, in zehn spannenden Webinaren die kanadischen Produkt- und Destinationsspezialisten persönlich kennenzulernen und von ihren Insider-Kenntnissen zu profitieren. Vier Experten sind sogar direkt aus Kanada zugeschaltet und werden in Englisch präsentieren*. Mit dabei sind: