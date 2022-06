Traumdestination USA: Die Nationalparks im Südwesten – hier Arches, einer der Mighty Five in Utah – stehen auf der Bucket List vieler Urlauber. Doch ein Selbstläufer ist die Destination deshalb noch lange nicht.

Der Wegfall der Testpflicht erleichtert Beratung und Verkauf von USA-Reisen. Doch es bleiben Hürden: hohe Preise, knappe Kapazitäten, umgebuchte Flüge, eingeschränkter Service. Worauf es jetzt ankommt, verraten USA-Experten am 23. Juni auf dem Counter Place.

USA-Geschäft 2022: Aktuelle Lage und Perspektiven

Personalmangel, Maskendiskussion, hohe Kerosinpreise: Was sind die Herausforderungen im Airline-Geschäft?

Hohe Preise, zu wenige Fahrzeuge: Wie schwierig ist die Lage bei Mietwagen und Campern wirklich?

Inflation versus angesparte Reisebudgets: Welche Hotelkategorien werden gebucht, was läuft weniger gut?

Stadt oder Outdoor, West- oder Ostküste: Welche USA-Destinationen sind besonders gefragt – und welche weniger?

Prognose: Mit welchen Besucherzahlen ist 2022 zu rechnen? Und wie geht es dann weiter?

Besser beraten und buchen: Was jetzt zählt

Lange Wartezeiten: Veranstalter und Airlines sind überlastet – was tun bei Kundenanfragen?

Hohe Preise vor Ort: Totschweigen – oder Alternativen und Sparmöglichkeiten aufzeigen?

Personalmangel verschlechtert Service: Womit müssen Kunden vor Ort rechnen?

Kaum Corona-Regeln in den USA mehr: (Wie) Spricht man das in der Beratung an?

Viele Neuigkeiten: Wie hält man sich fit für die USA-Beratung?

Mehr als zwei Millionen deutsche Gäste zählten die USA Jahr für Jahr – vor Corona. Nun läuft das Geschäft wieder kräftig an – doch es gilt, Hindernisse zu überwinden auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Um die aktuellen Herausforderungen dreht sich der Wissenstag USA am 23. Juni bei uns auf dem Counter Place – jetzt kostenfrei anmelden Zwei Panels helfen dabei, die aktuelle Lage im USA-Business einzuschätzen und die richtigen Antworten auf brennende Fragen zu finden:Am Vormittag des 23. Juni um 11.00 Uhr dreht sich alles um die Frage, wie sich das USA-Geschäft entwickelt und was im kommenden Jahr zu erwarten ist.(FTI Group), Visit-USA-President(Air France-KLM) und ein/e weitere/r USA-Expertin diskutieren die folgenden Fragen:Am Nachmittag des 23. Juni um 16.00 Uhr geht es um handfeste Tipps für Beratung und Verkauf. Mit von der Partie sind(Brand USA),(CRD Touristik) und(TUI Reisecenter Neuenburg).Damit nicht genug: Namhafte US-Partner stellen am Wissenstag USA am 23. Juni in Webinaren ihre Produktneuheiten, Insider-Tipps und Hintergrundinfos vor. Und an den Ständen kann man sich persönlich informieren, Fragen stellen, Kritik anbringen, networken, Infomaterial anfordern und, und, und … Schon angemeldet?