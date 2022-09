Der Wissenstag am 20. September beginnt um 11.00 Uhr. Im zweiten Panel, das um 12.15 Uhr beginnt, geben die Experten Thomas Wiedau (Boomerang), Sandra Lange (Dertour) und die Reisebüro-Inhaberin Birthe Kanzler wichtige Verkaufs- und Beratungstipps.

Tricks für die Beratung, neueste News aus den Destinationen und Geheimtipps für versteckte schöne Ecken von Down Under & Co: Das gibt es beim großen Wissenstag Ozeanien am 20. September.In dergeht es vor allem um Tipps und Tricks für die Praxis. Die Teilnehmer erfahren, worauf es in der Beratung und im Verkauf der Reisen nach Australien und Neuseeland vor allem ankommt und mit welchen Argumenten die Kunden überzeugt werden können.undgeben einen Überblick, wie die aktuelle Buchungssituation ist, welche Einreisebestimmungen gelten, welche zentralen News es aus den Destinationen gibt und was bei den klassischen Rundreisen zu beachten ist. Auch das Thema Flugkapazitäten fehlt nicht.Die, die zu den "Premium Aussie"-Specialists zählt, und sich bestens in Autralien und Neuseeland auskennt, erklärt, mit welchen Argumenten sich Kunden von einer Reise nach Australien oder Neuseeland überzeugen lassen, wie sich hohe Preise umgehen lassen und in welche versteckte schöne Ecken sie ihre Kunden gern schickt. Und sie berichtet, warum ihr Herz für Down Under schlägt und sie sich auf diese Fernreise-Region spezialisiert hat.Zur Anmeldung geht's hier Außerdem am Wissenstag Ozeanien: Zuvor, um 11.00 Uhr, ein Panel zur aktuellen Situation mit Ausblick auf die nächste Saison, Hotel- und Produkt-News, Informationen zu Einreise und Corona-Regeln, Preissteigerungen und Flugkapazitäten. Außerdem gibt es zwei Webinare zum Bundesstaat New South Wales und Tahiti.