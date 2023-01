Es diskutieren Anja Berding, Guido Laukamp und Silja Eichmann-Bartels.

Anbieter von Flusskreuzfahrten setzen immer mehr auf spezielle Themenreisen. Aber wie findet das Reisebüro die passende Zielgruppe? Der Wissenstag Flusskreuzfahrt am 2. Februar beleuchtet das Potenzial von Themenreisen mit Veranstaltern und Reisebüros.

Mehr dazu

Tulpen auf dem Rhein, Kunst auf der Seine, Wein auf der Rhône – kaum ein Flusskreuzfahrtenkatalog kommt heute ohne das Kapitel Themenreisen aus. Dabei werden die Zielgruppen immer spitzer definiert: Auch Hundeliebhaber oder Krimi-Fans können auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Flusskreuzfahrten buchen.Event- oder Themenreisen sind ein Instrument, um Neulinge auf den Fluss zu locken oder Wiederholern ein neues Argument für eine Reise zu bieten. Dieses Potenzial könnte aber am Counter noch stärker genutzt werden, meint, der als Geschäftsführer von Nicko Cruises immer wieder neue Reisen rund um die Themen Wein, Musik oder Kultur auflegt.Auch Plantours-Vertriebschefinsetzt im kommenden Jahr bei einigen Reisen auf spezielle Zielgruppen, wie etwa Karneval-Jecken, Literaturkenner oder Quizshow-Fans. Und hat dabei auch echte Hochkaräter an Bord: die Kölsche Musiktruppe Bläck Fööss etwa oder den Politiker Wolfgang Bosbach.Ziehen diese Angebote aber wirklich bei den Kunden? Wie findet man im Vertrieb die passenden Zielgruppen für Themenreisen? Darüber diskutiert der Wissenstag Flusskreuzfahrt von fvw|TravelTalk mit, die als Geschäftsführerin des First-Reisebüros Eichmann in Uelzen viel Erfahrung im Verkauf von Kreuzfahrten hat.Der Wissenstag Flusskreuzfahrt findet am 2. Februar 2023 von 10 bis 13 Uhr auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk statt. Für Reisebüros ist die Veranstaltung kostenlos. Infos zum Programm und Anmeldung gibt es hier